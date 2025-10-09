Оправданный по делу о сексуальном насилии хоккеист вернулся в «Авангард»

В минувшем сезоне канадский форвард уже выступал за омский клуб, в который перешел из «Барыса». Маклауд провел за «Авангард» 28 матчей, в которых набрал 21 (4+17) очко.

Во время второго раунда плей-офф в КХЛ Маклауд отправился на суд в Канаду по делу о сексуальном насилии. В числе пятерых игроков молодежной сборной Канады-2018 хоккеист был полностью оправдан.

До отстранения в НХЛ в связи со следствием по делу Маклауд выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».

