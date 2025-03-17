Определилась первая команда НХЛ, потерявшая шансы на плей-офф
Клуб «Сан-Хосе Шаркс» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф НХЛ
Фото: [ХК «Сан-Хосе Шаркс»]
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился первый клуб, который потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Им стал замыкающий турнирную таблицу Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс».
«Акулы» одержали лишь 18 побед в 68 матчах и набрали 45 очков.
Команда из Калифорнии находится в стадии перестройки. В этом сезоне «Сан-Хосе» пополнили юные Маклин Селебрини и Уилл Смит, которым прочат большое будущее. 18-летний Селебрини уже сейчас является лучшим бомбардиром клуба с 50 (21+29) очками и претендует на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона НХЛ).
За «Сан-Хосе» выступают россияне Клим Костин, Николай Коваленко, Шакир Мухамадуллин, Александр Георгиев, Георгий Романов и Ярослав Аскаров.
Ранее новостной портал «Подмосковье сегодня» рассказал о россиянах, которые претендуют на индивидуальные призы в НХЛ.