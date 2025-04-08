Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все участники ¼ финала Кубка Гагарина.

Последней командой, оформившей выход в следующий раунд плей-офф, стал «Салават Юлаев», обыгравший в седьмом матче серии «Сибирь» (2:1).

В ¼ финала Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» — «Авангард», «Салават Юлаев» — «Спартак», «Трактор» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва) — «Ак Барс».

Главной сенсацией первого этапа стал вылет действующего обладателя Кубка Гагарина. Магнитогорский «Металлург» проиграл в серии омскому «Авангарду».

Также первый круг плей-офф не смог преодолеть амбициозный петербургский СКА. Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Роман Ротенберг может быть уволен, если СКА не пройдет два раунда плей-офф.