Опубликовано ранее неизвестное фото королевы Елизаветы II

Король Великобритании Карл III опубликовал в социальных сетях ранее невиданное фото своей матери, королевы Елизаветы II, в память о ней. Королева скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

На снимке Елизавета II изображена в элегантном наряде чернильно-синего цвета с соответствующими образу шляпкой и брошью.

Фотография вызвала волну трогательных комментариев от поклонников королевской семьи со всего мира, которые выразили любовь, уважение и благодарность за многолетнее служение королевы.

«Невероятная леди, нам всем повезло жить с ней в одно время», — написал один из комментаторов.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Британцы признали ее символом стабильности. На королевском престоле она просидела более 70 лет.

