Опущение века, потеря уверенности и визажисты с пластырями: как Синди Кроуфорд десять лет боролась с блефароптозом?

Синди Кроуфорд, чье лицо украшало обложки самых глянцевых журналов и считалось эталоном красоты, сделала шокирующее признание. Оказывается, последние десять лет она страдает от блефароптоза — заболевания, при котором происходит опущение верхнего века, сообщает People.

Модель рассказала, что ее лицо «просыпается» только к девяти часов утра. Она заметила, что ее глаза уже не такие бодрые, как раньше. Визажистам приходилось буквально приподнимать ее веки во время макияжа, чтобы добиться привычного для всех открытого взгляда.

Сама Кроуфорд признается, что эта болезнь серьезно подорвала ее уверенность в себе. На несколько лет она чувствовала себя неуверенно и даже избегала некоторых съемок.

Блефароптоз обычно возникает из-за неправильной работы мышцы, поднимающей верхнее веко. В зависимости от степени опущения века это состояние может не только менять внешность, но и ограничивать или даже полностью блокировать зрение. Варианты лечения включают глазные капли и хирургическое вмешательство.

