Оранжевый купальник и тропики: 40-летняя Ирина Шейк напомнила о своей идеальной форме

Российская супермодель, чья фигура давно стала эталоном, в очередной раз доказала: время над ней не властно. Ирина Шейк опубликовала в соцсетях снимки в оранжевом бикини на фоне тропических пейзажей, вызвав новый всплеск восхищения поклонников, сообщает Splentik.

40-летняя Ирина Шейк продолжает доказывать, что возраст для нее — всего лишь цифра. На свежих кадрах, которыми модель поделилась с подписчиками, она позирует в ярком оранжевом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру и абсолютную уверенность в себе.

Публикация появилась спустя некоторое время после того, как папарацци засняли Шейк без макияжа в Нью-Йорке, а ранее — на пляже в Майами во время отдыха с дочерью. Тогда некоторые пользователи позволили себе критику в адрес фигуры модели, но Ирина даже не придала этому значения.

Более того, спустя пару дней она вышла на тот же пляж в рубашке, а теперь и вовсе ответила хейтерам эффектными кадрами в купальнике.

Личная жизнь звезды, как всегда, остается в поле зрения публики. Напомним, Ирина Шейк четыре года встречалась с голливудским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь Лею. Пара рассталась в 2019 году. До этого у модели были пятилетние отношения с футболистом Криштиану Роналду.

