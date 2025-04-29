Орбакайте и Бреговичу запретили въезд в Латвию

Служба госбезопасности Латвии постановила запретить въезд в республику заслуженной артистке России Кристине Орбакайте и народному артисту Сербии Горану Бреговичу, сообщается на портале латвийского телевидения LSM.

В материалах спецслужбы говорится, что выступления данных артистов могут противоречить интересам национальной безопасности страны.

По информации портала, артисты планировали провести концерты в Латвии летом этого года.

Ранее Кристина Орбакайте снизила гонорары за концерты в России до 3 млн руб.