Кристина Орбакайте снизила гонорары за концерты в России

Кристина Орбакайте пошла на уступки организаторам и готова выступать на российских площадках за гонорар вдвое ниже заявленного. Однако за пределами страны певица сталкивается с трудностями — концерты в США проходят без аншлагов.

Кристина Орбакайте изменила финансовые условия своего концертного графика. По информации Telegram-канала Mash, певица стала более гибкой в переговорах с организаторами и теперь готова выходить на сцену в России за сумму от 3 млн руб., хотя изначально представители артистки озвучивают сумму в 6 млн. По данным источников, представители артистки часто создают иллюзию плотного графика, чтобы сохранить образ востребованности, но готовы обсуждать скидки.

Средний гонорар Орбакайте в РФ теперь колеблется в пределах ₽4,5 млн, а за рубежом она поет за €50 тыс. Однако за пределами страны спрос на концерты артистки заметно упал. В США, как сообщается, количество корпоративов у нее стремится к нулю, а залы остаются полупустыми. Такой расклад вынуждает артистку соглашаться на менее выгодные условия, включая участие в концертах после более популярных исполнителей.

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