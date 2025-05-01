Орбакайте рискует остаться без элитной квартиры в Латвии после запрета на въезд

Российская певица Кристина Орбакайте может остаться без дорогой недвижимости в латвийском городе Юрмала, сообщает URA.RU со ссылкой на Shot.

Дочь примадонны попала под запрет на въезд в Латвию. После этого, по данным канала, встал вопрос о недвижимости звезды. По предварительной информации, Кристина Орбакайте может лишиться трехкомнатной квартиры площадью 100 квадратных метров. Она располагается в элитном доме «Ривьера» и стоит порядка 30 млн рублей.

Кроме того, жилье ценное с точки зрения памяти: имущество еще при жизни передал ей певец Борис Моисеев. Теперь же недвижимость могут арестовать, а Орбакайте ничего не сможет сделать, так как ей запрещено приезжать в Латвию. Власти объясняют ограничение тем, что концерты блондинки не соответствуют интересам национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что помимо Орбакайте в Латвию запретили приезжать народному артисту Сербии Горану Бреговичу.