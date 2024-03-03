Дома и стены не помогают: Орбакайте споткнулась и шлепнулась на сцену во время выступления в Петербурге

Живущая заграницей с начала СВО певица Кристина Орбакайте после ряда массовых отмен и переносов ее концертов в России все же смогла прорваться и вышла на сцену БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Правда, первый за долгое время блин, в смысле концерт исполнительницы на родине, вышел немного комом. Во время концерта Орбакайте так распрыгалась на сцене, что не удержалась и шлепнулась пятой точкой на сцену.

Артистка не смутилась и продолжила петь. Во время концерта обратилась к зрителям, заявив, что несказанно рада видеть всех своих фанатов.

Ранее мы писали, что после жалоб жителей разных регионов и общественников концерты Кристины Орбакайте стали отменять по всей России. Сорванным оказался весь гастрольный тур певицы по Сибири. Исполнительница улетела в Майями, а через месяц прилетела обратно в Москву.