Певица Орбакайте после отмены концерта вернулась в Россию

Артистка Кристина Орбакайте неожиданно для многих появилась в Москве, несмотря на то, что ее концерты повально начали отменять в стране, пишет KP.RU .

Много лет Орбакайте жила на две страны: США и Россия. До событий 2022 года это волновало немногих. Однако теперь доходы певицы обеспокоили народ, ведь она зарабатывает на русских зрителях, а красивую жизнь ведет в Америке, по сути, в недружественно настроенной к РФ стране.

После жалоб жителей разных регионов и общественников концерты Кристины Орбакайте стали отменять. Сорванным оказался весь гастрольный тур певицы по Сибири. Она улетела в Майями, через месяц прилетела обратно в Москву.

Известно, что артистка смогла уже встретиться с друзьями, один из которых стилист Влад Лисовец. Какие планы у звезды далее неизвестно.

Напомним, что помимо Орбакайте за границей живет другая часть ее семьи: мать Алла Пугачева, ее супруг-иноагент и их двое детей. Звездная чета обосновалась в Израиле. Внук примадонны Никита Пресняков с женой строят жизнь в США.

Ранее сообщалось, что к мэру Москвы обратились с просьбой отменить концерт Кристины Орбакайте.