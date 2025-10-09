РПЛ признала Челестини лучшим тренером сентября

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.

Швейцарский специалист победил в голосовании болельщиков и по мнению экспертов РПЛ, а вот комментаторы «Матч ТВ» назвали лучшим Станислава Черчесова из «Ахмата».

Также среди претендентов числились Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо») и Джонатан Альба («Ростов»).

Челестини признается лучшим в РПЛ второй месяц подряд. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка в 11 матчах. В 11-м туре армейцы обыграли в дерби «Спартак» (3:2).

