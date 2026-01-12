«Оренбург» собирался подписать Романа Еременко, но не взял футболиста на сборы

Полузащитник Роман Еременко, выступавший в РПЛ за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов», попал в сферу интересов «Оренбурга».

Уральский клуб вначале объявил об интересе к 38-летнему футболисту, но затем вычеркнул его из списков игроков, которые отправятся с командой на первые сборы.

По данным телеграм-канала «Мутко против», Еременко отказался от перехода в «Оренбург» из-за угроз в Финляндии. Футболист опасается за свою семью, которая остается в скандинавской стране, и за недвижимость в Финляндии. Пока вопрос Еременко о возвращении в российский футбол поставлен на паузу.

Имеющий российское и финское гражданство Еременко провел в общей сложности в РПЛ 180 матчей, в которых забил 39 мячей и отдал 27 передач. После ухода из «Ростова» в 2021 году футболист взял паузу в карьере, а затем выступал за финские клубы.

Ранее московское «Динамо» удалило полузащитника Ульви Бабаева из командного чата после того, как футболист решил перейти в «Спартак».