«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение по 16-й команде Российской премьер-лиге (РПЛ). В высшем дивизионе российского футбола сыграет «Оренбург».

«Оренбург» заменит в РПЛ «Торпедо», которое накануне было исключено КДК РФС за попытку подкупа арбитров в нескольких матчах.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и по спортивному принципу должен был покинуть лигу. Также на вакантное место рассматривался «Урал», занявший третье место в Первой лиге.

Ранее бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов назвал 12 арбитров, которым он передавал деньги для обеспечения необходимого результата.