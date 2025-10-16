Концерт Прохора Шаляпина прервался из-за смерти гостя

Концерт Прохора Шаляпина на частном празднике завершился трагедией — один из гостей скончался прямо во время выступления. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел на 40-й минуте концерта, когда в зал вносили именинный торт. В этот момент один из зрителей внезапно потерял сознание. Шаляпин сообщил, что шоу было немедленно остановлено, но прибывшие медики помочь мужчине уже не смогли.

Певец также добавил, что поддерживает связь с семьей погибшего. Он охарактеризовал их как респектабельных людей, не связанных со шоу-бизнесом, и отказался раскрывать детали по соображениям этики.

