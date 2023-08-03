Организаторы «Ники» отказались проводить церемонию награждения кинопремией в 2023 году

Проводившаяся все последнее время ежегодная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» не состоится в 2023 году, проинформировал художественный руководитель отечественного кинофорума Юлий Гусман.

Он пояснил, что организаторы «Ники» возможно вернутся к прежнему формату проведения вручения кинопремии год в год, но если только в следующем году.

«В этом году не будет точно, уже пропущены все сроки. В этом году «Ника» будет как отчет за пропущенный год. Мы не смогли вручить премии в 2021 году из-за ковидной ситуации и других обстоятельств», — цитирует ТАСС Гусмана.

Ранее сообщалось, что число просмотров кино у жителей РФ возрастает в летний период почти на 20%. Причиной такого роста просмотров является больший объем времяпрепровождения за городом, в дороге или на отдыхе.