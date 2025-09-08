Организаторы раскрыли, кто закроет список участников «Интервидения–2025»
Музыкант Саиф Алали закроет список участников «Интервидения»
Музыкант и вокалист Саиф Алали из Объединенных Арабских Эмиратов закрывает список участников Международного музыкального конкурса «Интервидение–2025». Об этом в своих социальных сетях сообщили организаторы конкурса.
«Саиф уже успел оставить заметный след в современной музыке родной страны и за её пределами. Обладая изысканным музыкальным вкусом, он черпает вдохновение у таких классиков арабской песни, как знаменитый египетский певец и композитор Мухаммед Абд Аль-Ваххаб, а также легендарная египетская певица, автор песен и актриса Умм Кульсум», – говорится в сообщении.
Музыкант играет как на фортепиано, так и на уде (прототипе европейской лютни), добавили организаторы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершилась масштабная программа подготовки волонтеров к «Интервидение–2025», ее прошли порядка 1 тыс. человек из Московской, Владимирской, Рязанской, Свердловской и Калужской областей, Москвы, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.