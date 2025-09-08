Организаторы раскрыли, кто закроет список участников «Интервидения–2025»

«Саиф уже успел оставить заметный след в современной музыке родной страны и за её пределами. Обладая изысканным музыкальным вкусом, он черпает вдохновение у таких классиков арабской песни, как знаменитый египетский певец и композитор Мухаммед Абд Аль-Ваххаб, а также легендарная египетская певица, автор песен и актриса Умм Кульсум», – говорится в сообщении.