Организаторы Уимблдона извинились перед Павлюченковой за ошибку в матче с британкой Картал

Организаторы Уимблдонского турнира 2025 года выразили сожаление и принесли извинения россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей 50-е место в мировом рейтинге теннисисток, за неоднозначную ситуацию, возникшую во время матча четвертого круга с британкой Сонай Картал, занимающей 51-е место в рейтинге.

Встреча между Павлюченковой, которой 34 года, и Картал, которой 23 года, состоялась 6 июля. Матч закончился со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу российской теннисистки.

В первом сете, когда счёт был 4:4, AD-40 на подаче соперницы, англичанка направила мяч в аут. Судья на вышке зафиксировал это нарушение, но система Hawk-Eye не сработала в этом моменте.

Согласно правилам, арбитр решил повторить розыгрыш, что вызвало недовольство Павлюченковой. В результате российская спортсменка уступила в очном противостоянии.

«Мы принесли извинения игрокам. Мы по-прежнему уверены в точности системы. В данном случае имела место человеческая ошибка», — отметил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в беседе с ВВС.

В матче 1/4 финала Павлюченкова встретится с Амандой Анисимовой из США, которая занимает двенадцатую строчку в мировом рейтинге.

Ранее россиянин Андрей Рублев объяснил большое количество поражений сеяных игроков на старте Уимблдона.