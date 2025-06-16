«Ошеломительный, потрясающий, эпический»: ФИФА не пожалела эпитетов для оценки клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление относительно старта клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Федерация назвала «ошеломительным» успех первого матча между «Аль Ахли» и «Интером Майами», который пришел при 60 927 зрителях на стадионе Hard Rock в Майами и завершился нулевой ничьей. В ФИФА оценили атмосферу матча как «потрясающую».

«Этот матч задал тон турниру, который обещает стать эпическим в Соединенных Штатах, где у наших футбольных болельщиков появится уникальная возможность увидеть некоторые из лучших команд мира и главных звезд игры у себя дома», — говорится в заявлении ФИФА.

В новом турнире принимают участие 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике раскритиковал организаторов, поставивших матч его команды с «Атлетико» на полдень, в самую жару.