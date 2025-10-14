Основа «Спартака» не без труда обыграла вторую команду в контрольном матче

Во время международной паузы основа «Спартака», не задействованная в матчах сборных, сыграла контрольный матч со второй командой красно-белых.

Встреча проходила в закрытом режиме в формате два тайма по 30 минут. Основной состав одержал непростую победу. После первого тайма «двойка» вела в счете после гола Вадима Цыганкова.

После перерыва Пабло Солари, Эсекиэль Барко и Даниил Зорин забили три мяча, на который вторая команда ответила одним — от Александра Добродицкого.

В субботу, 18 октября, после возобновления чемпионата «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в матче 12-го тура. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 18 очками.

Ранее бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что будет готов возглавить «Спартак» в случае отставки Деяна Станковича.