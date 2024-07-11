Основатель «Radio Tapok» Абрамов дал оценку блокировке YouTube-каналов отечественных певцов
Фото: [Медиасток.рф]
По словам основателя проекта «Radio Tapok» Олега Абрамова, блокировка страниц на YouTube популярных отечественных исполнителей в итоге приведет к тому, что их каналы станут легко развиваться на иных платформах. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Если творчество певцов имеет спрос, то оно станет развиваться и жить без этих не таких уж важных ресурсов, как это было до развития Интернета.
Напомним, что в недавнем времени YouTube удалил каналы певцов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса, которые активно поддерживают действия отечественной власти.