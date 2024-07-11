Основатель «Radio Tapok» Абрамов дал оценку блокировке YouTube-каналов отечественных певцов

По словам основателя проекта «Radio Tapok» Олега Абрамова, блокировка страниц на YouTube популярных отечественных исполнителей в итоге приведет к тому, что их каналы станут легко развиваться на иных платформах. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Если творчество певцов имеет спрос, то оно станет развиваться и жить без этих не таких уж важных ресурсов, как это было до развития Интернета.

Напомним, что в недавнем времени YouTube удалил каналы певцов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса, которые активно поддерживают действия отечественной власти.