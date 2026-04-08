Особняк и участок террориста Невзорова перешли в собственность государства

Особняк и земельный участок, принадлежавшие террористу и экстремисту Александру Невзорову* в поселке Лисий Нос в Санкт-Петербурге, перешли в собственность государства. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Росимущества.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял еще в марте 2026 года. Теперь дальнейшее использование этой недвижимости будет определяться исключительно в государственных интересах.

По данным телеграм-канала Mash, в особняке может появиться музей. Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили. Сам особняк — четырехэтажный, окружен трехметровым забором с камерами видеонаблюдения. На участке также есть конюшня и площадка для конного спорта.

Напомним, в июле 2024 года Октябрьский суд признал Невзорова и его супругу Лидию экстремистским объединением, запретил их деятельность в России и постановил обратить имущество в доход государства.

Кроме того, журналист заочно приговорен к восьми годам колонии за распространение ложной информации о ВС РФ.

После отъезда из страны Невзоров пытался сохранить недвижимость, переписав ее на тещу. Однако суд признал эту сделку недействительной и исключил родственницу из числа владельцев.

*в России признан иностранным агентом, Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.