Живущая в ЕС Рената Литвинова предпочитает московские клинику европейским аналогам

Режиссер Рената Литвинова, которая уже несколько лет живет в Париже, предпочитает заботиться о своей красоте и здоровье не во Франции, а в России, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, актриса не доверяет европейским медикам и регулярно, но тайно приезжает в Москву для омолаживающих процедур. Отмечается, что Литвинова совершила 58 визитов в столичную криоклинику, оставив там почти миллиону рублей — 970 тыс. рублей.

В списке любимых процедур актрисы — уколы углекислого газа, ксенонотерапия, общая криотерапия и плацентарная терапия. Эти методы, по словам специалистов, способствуют повышению иммунитета, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, активации процессов омоложения и даже лечению депрессии.

Кроме того, Литвинова оплачивала коллагеновое обертывание и ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

Несмотря на частые поездки в Россию, актриса не афиширует их в своем блоге. В 2023 году Литвинова дважды возвращалась на родину— чтобы навестить маму Алису Михайловну. В феврале она поздравила ее с 85-летием, а в преддверии новогодних праздников также порадовала своим вниманием.

Ранее певица Лолита Милявская опровергла слухи о серьезных пластических операциях.