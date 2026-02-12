«Остальные исчезают»: продюсер назвал четверку самых богатых и востребованных шоуменов России

В российском шоу-бизнесе принять хвалить коллег — задача неблагодарная, но продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей все же решился назвать имена тех, кого считает эталоном профессии.

По его словам, по-настоящему качественным контентом и высокими гонорарами в стране могут похвастаться не более пяти человек, и четверо из них — Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Павел Воля и Азамат Мусагалиев.

Дворцов не скрывает, что это его личный топ, но уверен: список совпадает с мнением большинства зрителей. Все четверо, по его оценке, не просто мелькают на экранах, а давно стали брендами. Нагиев — синоним иронии и тотального телеприсутствия, Малахов — целая эпоха ток-шоу, Воля и Мусагалиев — голоса нового юмора, которые вывели стендап и «Импровизацию» на абсолютно иной уровень популярности.

Ранее он объяснил исчезновение Ваенги ее выбором в пользу семьи.