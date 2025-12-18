Осужденный Квинси Промес заявил о желании возобновить карьеру

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что хочет возобновить футбольную карьеру после освобождения из заключения, пишет De Telegraaf.

33-летнего футболиста в Нидерландах приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по двум уголовным делам: Квинси обвинили в контрабанде наркотиков и нанесении ножевого ранения своему родственнику.

Промес подавал запрос на досрочное освобождение, но Апелляционный суд Амстердама отклонил его.

«Когда меня освободят, я буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Я почти уверен, что найду клуб. Дело уже не в моей футбольной карьере, речь идет просто о финансовой помощи», — заявил футболист.

Квинси Промес стал легендой московского «Спартака», проведя в нем 235 матчей во всех турнирах и забив 114 мячей.

Ранее стало известно, что нападающий «Спартака» Антон Заболотный может перейти в «Сочи» из-за недостатка игровой практики.