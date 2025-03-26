От алтаря на eBay: свадебное платье Мелании Трамп продается за $45 тыс.

Легендарное платье от Dior, в котором Мелания Трамп выходила замуж за президента США Дональда Трампа, выставили на продажу за $45 тыс. (около 3,7 млн руб.).

Белое платье, состоящее из 300 футов сатина, создано британским дизайнером одежды Джоном Гальяно. Вес наряда составляет внушительные 27 кг.

В объявлении указано, что платье претерпело небольшие изменения. Девушка, которая продает его, добавила новый слой сатина на подоле, вышивку на корсете и бретельки.

Продавец рассказала, что изначально Мелания купила платье за $100 тыс. Она также уточнила, что готова предоставить дополнительную скидку и бесплатно доставить его в новой владелице.

Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Она вышла замуж за американского лидера в 2004 году.

Свадебная церемония пары активно освещалась СМИ и медийными агентствами. При этом часто упоминалось свадебное платье Мелании стоимостью $200 тыс. бренда Christian Dior.

В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США. 20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп, который стал пятым ребенком Трампа.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп получила $28 млн за право трансляции документального фильма о ней.