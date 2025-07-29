«От чего он устал? От бабла, от жизни, от футбола вообще?»: Ловчев жестко проехался по Станковичу

После поражения от «Балтики» со счетом 0:3 сербский специалист заявил, что он устал и беспокоится о своем здоровье. Это высказывание было воспринято как намек на скорую отставку.

«Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит», — сказал Ловчев.

Он отметил, что в игре с «Балтикой» было заметно, что один тренер переиграл другого, несмотря на два удаления в составе «Спартака».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему понравилось судейство в матче со «Спартаком», так как арбитр Сергей Карасев принимал последовательные решения в отношении игроков обеих команд.