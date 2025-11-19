Современная российская эстрада демонстрирует заметный дефицит песен, посвященных материнству. Музыкальный критик Сергей Соседов констатирует, что место этой вечной темы прочно заняла любовная лирика, сосредоточенная преимущественно на романтических отношениях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая проблему, эксперт противопоставляет нынешнюю ситуацию богатому наследию прошлого. В памяти сразу всплывают шедевры вроде «Мама — первое слово» Юрия Энтина или проникновенная «Поговори со мною, мама» в исполнении Валентины Толкуновой, а также песня «Мама» в исполнении Олега Газманова. Эти композиции, созданные десятилетия назад, становились настоящими народными гимнами материнской любви, тогда как сегодняшние артисты практически не обращаются к этой теме.

Особенно парадоксальным критик считает отсутствие новых песен о матерях в свете текущих событий. Тысячи женщин сегодня демонстрируют настоящий героизм, ожидая возвращения мужей с фронта, но эта социально значимая тема остается невостребованной современными музыкантами.

Соседов призывает артистов возродить прекрасную традицию и создать хотя бы одну композицию, которая сможет тронуть сердца слушателей и вернуть в музыкальную культуру тему безусловной материнской любви.

