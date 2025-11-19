Флорист сообщила о ценах на букеты ко Дню матери в Москве

Самый скромный букет ко Дню матери в Москве в этом году обойдется в среднем в 1,8 тыс. рублей. Как уточнила глава Ассоциации флористов РФ Валентина Сафронова, такая композиция может включать хризантемы, гвоздики и минимальный декор. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая тему праздничного спроса, эксперт отметила, что даже небольшое усложнение букета кустовыми розами и дизайнерской упаковкой мгновенно увеличивает стоимость до трех тысяч рублей. Наиболее востребованными остаются классические розы, создающие впечатление роскошного подарка, и практичные хризантемы, известные своей долговечностью.

По ее словам, последствием такой ценовой политики становится четкое сегментирование предложения. Букет из роз обойдется от 3,5 до 11 тыс. рублей в зависимости от сорта и количества бутонов, тогда как композиция из хризантем будет стоить от 3,5 до 6 тыс. рублей. Таким образом, даже минимальное внимание к матери в виде цветочного подарка требует значительных расходов, а достойный букет превращается в серьезную статью расходов.

