От гуманитарных конвоев до сцены «Октябрьского»: как дуэт из Павловского Посада завоевал «Родники-2025»

Дуэт I.L.A.Y. & С.В.О.Й., представляющий Павловский Посад на престижном всероссийском конкурсе, одержал безоговорочную победу в финале третьего сезона творческого проекта «Родники 2025.Посвящение Героям Отечества».

«Поздравляю дуэт I.L.A.Y. & С.В.О.Й с абсолютно заслуженной наградой! Ваше творчество, идущее от души, находит отклик в сердцах тысяч людей. Павловский Посад гордится вами! Желаю новых творческих успехов и вдохновения!» — сказал глава округа Денис Семенов.

Мероприятие проходило в концертном зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Подмосковные музыканты стали лучшими в номинации «Песня с фронта», обойдя многочисленных конкурентов со всей страны. Масштабный культурный проект был организован «Движением Газманов-Родники» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В состав победившего дуэта вошли популярный фронтовой исполнитель Илья Тюляев (сценический псевдоним I.L.A.Y.) и его коллега Антон Устинов. Как отмечают организаторы, артисты уже давно знакомы не только местной публике, но и военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Музыканты неоднократно сопровождали гуманитарные конвои, отправлявшиеся из Павлово-Посадского городского округа, чтобы своими выступлениями поддержать боевой дух земляков. Их творчество получило широкий отклик среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Победа в конкурсе «Родники 2025» стала признанием не только музыкального таланта исполнителей, но и социальной значимости их работы по поддержке российских военных.

Ранее сообщалось, что студентка из Павловского Посада покорила соцсети после «Интервидения».