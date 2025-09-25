Не пела, но стала звездой: студентка из Подмосковья удивила иностранцев перед «Интервидением»

Студентка из Павловского Посада Мария Климова стала неожиданной звездой прошедшего в Москве конкурса «Интервидение», хотя не исполнила ни одной песни. Кто эта девушка, и что ощущает после неожиданной славы, выяснил REGIONS.

Девушка, обучающаяся в Президентской Академии РАНХиГС, работала волонтером на встрече иностранных делегатов в аэропорту, где предстала перед гостями в традиционном русском костюме с кокошником. Этот образ мгновенно стал визуальным феноменом в соцсетях, затмив даже некоторых участников музыкального соревнования.

Искренность и природное обаяние студентки создали идеальный контраст с гламурной атмосферой. Фотографии Марии с участниками конкурса разлетелись по мировым СМИ, неожиданно превратив волонтерскую деятельность в персональный триумф.

Для самой студентки это стало уникальным опытом совмещения волонтерской деятельности с неожиданным медийным эффектом. Подробнее впечатлениями девушка поделилась в материале REGIONS.

