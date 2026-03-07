От Химок до Непала и Донецка: документальный спектакль «Огонь Веры» о героях СВО увидели в 24 странах

Премьера состоялась во вторник, 3 марта. Постановка посвящена современным защитникам Отечества — участникам специальной военной операции.

В основе сюжета лежат подлинные истории, которые ранее были показаны в фильмах телеканала RT.Док. Режиссер Юрий Зайцев соединил документальную хронику и сценическое искусство: кинокадры органично вплетаются в игру актеров, которые проживают на сцене судьбы бойцов, медсестер, военкоров и волонтеров.

Спектакль подчеркивает, что за каждым подвигом стоит не только солдат, но и целая команда людей, приближающих победу в тылу и на передовой.

«У многих сотрудников нашего театра родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО, и мы понимаем, что каждая семья в нашей стране ждет своих ребят домой живыми и невредимыми. Поэтому для нас очень важно поддерживать эти семьи и выполнять свои задачи на культурном фронте во имя нашей Победы», — поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий Зайцев.

Четвертый международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» прошел в Национальном центре «Россия». Особенностью мероприятия стал его главный зритель — в зале присутствовали непосредственные участники событий, о которых рассказывало документальное кино: бойцы и их семьи.

Миссия фестиваля вышла на международный уровень: при участии Россотрудничества фильмы показали в 24 странах, включая Абхазию, Армению, Афганистан, Бангладеш, Белоруссию, Непал, а также в Донецке.

