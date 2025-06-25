От страшной болезни умер актер из легендарной «Санта-Барбары» Джо Маринелли

Известный американский актер Джо Маринелли, прославившийся ролью в легендарном сериале «Санта-Барбара», скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщило издание People.

Причиной смерти стал рак желудка, с которым актер боролся на протяжении нескольких лет. Маринелли умер в своем доме в городе Бербанк, штат Калифорния.

Джо Маринелли родился 21 января 1957 года в Коннектикуте в семье итальянского происхождения. В четыре года его семья переехала в Южную Калифорнию. Он окончил университет Лойолы Мэримаунт в Лондоне и Королевскую академию драматического искусства.

На начальном этапе своей карьеры Маринелли выступал в местных театральных постановках, а к середине 1980-х годов начал появляться в кино и на телевидении. Со временем он стал одним из самых узнаваемых лиц на экране.

Среди наиболее известных ролей Маринелли — роли в сериалах «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Отчаянные домохозяйки» и «Санта-Барбара». За исполнение роли в последней кинокартине он был удостоен премии Soap Opera Digest в категории «Выдающийся комический актер».

Маринелли также сыграл эпизодические роли в различных ночных сериалах, включая «Полиция Нью-Йорка», «Смертельное оружие», «Агенты Щ.И.Т.», «Нумберс» и «Победители». Он также снимался в рекламных роликах и документальных фильмах.

Актер принял участие в съемках «Утреннего шоу» для Apple TV, где он сыграл роль режиссера Донни Спаньоли. Маринелли был женат на французской валторнистке Жан Маринелли. У него остались двое сыновей.

Ранее сообщалось, что в Армении скончался известный советский актер Гуж Манукян.