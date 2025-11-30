От «Военно-полевого романа» до «Интердевочки»: актера и режиссера Шиловского провожают в последний путь

Москва прощается с народным артистом России Всеволодом Шиловским — церемония прощания с легендарным актером и режиссером проходит в театре, который он основал в 2009 году. Об этом сообщает StarHit.ru с места событий.

Траурное мероприятие началось в 11:00 и продлится до 13:00, собрав близких, коллег и поклонников, которые начали приходить к зданию театра уже с 10 утра. Венки и цветы прислали от Правительства Москвы, учеников мастера и театрального сообщества.

В первых рядах прощающихся — сыновья Павел и внучка Аглая, продолжившая актерскую династию. В холле театра установлен большой черно-белый портрет Шиловского, создающий особую атмосферу торжественной памяти. Несмотря на тяжелый диагноз, поставленный весной, 87-летний худрук до последних дней оставался в профессии — продолжал репетиции, рабочие встречи и наставничество молодых актеров.

Коллеги отмечают, что Шиловский держался достойно и никогда не жаловался на здоровье, демонстрируя настоящую профессиональную и человеческую стойкость. Его уход стал потерей для всего театрального сообщества, но созданный им театр продолжит нести зрителям те традиции, которые заложил мастер.

Всеволод Шиловский (1938–2025) — советский и российский актер, режиссер и педагог, носящий звание Народного артиста РСФСР (1986). Выпускник Школы-студии МХАТ (1961), он свыше 20 лет служил актером и режиссером в труппе МХАТа, а позже основал свой Театр-студию.

Шиловский сыграл более 100 ролей в кино, став известным благодаря таким культовым фильмам, как «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Военно-полевой роман» (1983), «Торпедоносцы» (1983) и, конечно, «Интердевочка» (1989). Как режиссер, он снял один из первых советских телесериалов «День за днем» (1971), а также полнометражные картины «Миллион в брачной корзине» (1986) и «Кодекс бесчестия» (1993). Помимо творческой деятельности, Шиловский активно преподавал во ВГИКе и был президентом кинофестиваля «Золотой Феникс».

Ранее сообщалось, что легендарного актера похоронят Троекуровском кладбище, недалеко от других ушедших звезд кино и театра.