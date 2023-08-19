«От вокзала до сарая»: в Пушкино пройдет театральный фестиваль в честь юбилея МХТ

В первых числах сентября в Подмосковье пройдет театральный фестиваль «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино». В центральном парке одноименного города пройдут сразу несколько мероприятий — от выступления цыганского театра до спектакля-променада по историческим местам.

Как сообщил нашему изданию худрук Пушкинского музыкального театра Борис Урецкий, фестиваль начнется в День знаний и продлится три дня. Это дебют мероприятия: в Московской области такое проходит впервые.

Сцена, где выступал Шаляпин

Средства на реализацию своих идей организаторы получили от Президентского фонда культурных инициатив. Посодействовала и администрация городского округа Пушкинский.

«Фестиваль посвящен юбилею Московского художественного театра, ему 125 лет. Самое интересное будет происходить на воссозданной сцене Летнего театра, где в свое время выступал Шаляпин и шли первые репетиции МХТ. Всем известные люди искусства — Станиславский, Немирович-Данченко и Качалов — репетировали в Пушкино», — подчеркивает Урецкий.

В фестивале будут участвовать пять театральных коллективов. Причем все мероприятия пройдут на открытом воздухе: зрителей рассадят под шатрами, благо, погода позволяет. В рамках фестиваля пройдут спектакли «Здравствуй, Пушкин» Московского цыганского музыкально-драматического театра «Ромэн», спектакль Дмитровского драматического театра «Случай на большой дороге» и Московского драматического театра «Турандот» «Пассаж в пассаже». В последний день зрители увидят постановку «Квадратура круга» Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст» и мюзикл «Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматического театра.

Фото: [ спектакль «Квадратура круга», автор: Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» ]

Архивные фотографии

А на выставке, которая будет работать эти дни, можно будет увидеть фотографии первых афиш, старинного Летнего театра и Каретного сарая, где репетировал Станиславский. Эти снимки представляют собой большую редкость.

«Важной «фишкой» будет спектакль-сторителлинг «От вокзала до сарая», променад по историческим местам: там расскажут истории города, а в Морозовском лесу артисты покажут эпизод из пьесы Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», которую ставили 125 лет назад», — замечает худрук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Посетить спектакли можно бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта MHT125.ru.

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