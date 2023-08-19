«Жадная до всего»: актриса Светлана Иванова поделилась опытом работы с Орбакайте

Известная актриса Светлана Иванова дала первое большое интервью. Звезда сериалов «Триггер» и «Обоюдное согласие» пообщалась с Юлией Меньшовой для ее видео-канала «Сама Меньшова». Обсудили в том числе съемки Ивановой с Кристиной Орбакайте.

Ревность к звезде?

Одной из самых известных работ Светланы Ивановой является медицинский сериал «Тест на беременность», известный своими реалистичными сценами и драматическими конфликтами. В третьем сезоне к касту присоединилась известная певица и актриса Кристина Орбакайте. Интервьюер Юлия Меньшова не могла не поинтересоваться, не приревновала ли главная звезда шоу новую коллегу, которая могла ее затмить.

«Абсолютно никакой (ревности — прим.ред.). Тем более, что я точно понимаю и чувствую, что кино — это командная история. И чем мощнее будет команда, чем больше будет звезд, тем лучше для кино, а значит и для меня», - призналась Светлана Иванова.

Актриса уточнила, что никаких амбиций по этому поводу у нее нет и ей прекрасно работалось со всей командой сериала.

Фото: [ Соцсети ]

«Свой пацан»

О работе с дочерью Пугачевой актриса отозвалась не менее восторженно. Светлана отметила, что Орбакайте — настоящий профессионал и работать с ней было легко и интересно.

«Мне было очень комфортно. Она такая жадная до всего, что происходит вокруг, и при этом абсолютно «свой пацан». Она очень чувствует атмосферу и мгновенно становится ее частью», - отметила Иванова.

Актриса также призналась, что изначально знала, что сработается с Орбакайте. Дело в том, что Кристину очень хвалил муж Ивановой Джаник Файзиев, который уже имел с ней опыт работы на съемках.

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