Отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки» стартует в Подмосковье

Во всех городских округах Подмосковья до конца февраля пройдет муниципальный этап традиционных всероссийских соревнований «Чудо-шашки», которые проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отбор в рамках муниципального этапа состоится в дистанционном онлайн-формате на игровой платформе «Gambler». Следующий этап – региональный – пройдет в очном формате в конце марта в городе Щелково. В нем примут участие тридцать сильнейших команд муниципального этапа. После чего, победитель регионального уровня будет представлять регион на всероссийском этапе, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня.

Так, в прошлом году впервые в истории «Чудо-шашек» команда из Московской области стала победителем всероссийского этапа соревнований. Первое место завоевали учащиеся общеобразовательной школы №12 городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.