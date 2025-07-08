Отбывающая наказание за неуплату налогов Блиновская помогла родному брату 19 рублями

Мужчина сообщил, что из-за разбирательств вокруг сестры он лишился практически всего имущества и денег — вся недвижимость и средства были изъяты судом. Как рассказал Останин, часть из этого была приобретена задолго до судебных разбирательств в отношении Блиновской.

«В ячейке было "налички" на 5 млн руб., на счетах около 4 млн руб. Имущество — квартира, где живут дети, вторая квартира, которая осталась мне после развода с женой, кладовки и машиноместа», — рассказал Останин.

Мужчина считает изъятие недвижимости неправомерным. По его словам, все вышеуказанное является его личным имуществом.

Останин утверждает, что сестра за все время своей блогерской деятельности ни разу не помогала ему. Однажды только, вспомнил он, она перевела ему 19 руб. — долг, который тянулся еще с детства.

Брат Блиновской при этом отметил, что продолжает вести переписку с сестрой, отбывающей наказание в колонии. С племянниками — детьми Елены и Алексея Блиновских, дядя общается редко. Они сейчас живут у бабушки с дедушкой в Ярославле.

Ранее сообщалось, что сын президента Азербайджана Ильхама Алиева задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) около миллиона рублей за особняк в Подмосковье.