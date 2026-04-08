Отец 16-летнего футболиста отреагировал на дебют сына за основу «Спартака»

Он признался, что не рассчитывал, что Павла так быстро переведут в основную команду, хотя и был уверен, что весной сын будет находиться в пиковой форме — думал, что Павел будет играть за молодежку или «Спартак-2». По словам отца, «мы все тут офигели», когда сына заявили за основную команду.

«После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов». Приходится даже немного притормаживать: «Паш, это все классно, главное — не перегибай палку». Но настроен он серьезно, только футбол на уме», — рассказал Владимир Полех.

Он считает, что сын сыграл нормально, ему осталось только чуть-чуть окрепнуть — «и все пойдет».

Павел Полех стал вторым по возрасту дебютантом в истории «Спартака» в возрасте 16 лет 111 дней. Раньше его за красно-белых сыграл только Алексей Ребко — 16 лет 68 дней. Вингер выходил на замену в матчах РПЛ с «Оренбургом» (2:0) и «Локомотивом» (2:1).

