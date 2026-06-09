«Отец будет отомщен свыше»: дочь Владислава Листьева уверена, что заказчик его убийства не уйдет от наказания

45-летняя Валерия Листьева, дочь легендарного тележурналиста и первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева, который был застрелен 1 марта 1995 года в Москве, впервые подробно рассказала о семейной трагедии, пишет The Voice.

Валерия поделилась воспоминаниями о том страшном дне. По ее словам, она узнала о смерти отца от своей бабушки по телефону. Новость стала шоком для нее и для ее матери.

Листьева уверена, что заказчик этого резонансного убийства, которое так и осталось нераскрытым, в конечном счете будет наказан, но не земным судом, а высшими силами.

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«Этот человек понесет свое наказание в своей семье, проживании своей жизни. Линчевать человека, который заказал, — уже бессмысленно», — призналась Валерия.

Кроме того, дочь телеведущего категорически опровергла версию, которая иногда появляется в СМИ, о возможной причастности ее матери к убийству из-за алиментов. Эта информация, по ее словам, является полной ложью.

Сама Валерия не пошла по стопам отца. Она стала мастером ногтевого дизайна. Женщина воспитывает троих детей. Никто из ее наследников, как признается Листьева, не захотел связывать свою жизнь с журналистикой.

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