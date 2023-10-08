Отец обнаруженного с пробитой головой участника группы «Руки вверх» заявил об убийстве сына

У клавишника «Руки вверх» был серьезный конфликт с некими людьми. Они-то и могли желать смерти Владимиру Капырину, уверена семья музыканта.

По словам отца погибшего мужчины, Дмитрия Капырина, от неизвестных его сыну в последнее время поступали множественные угрозы. Несколькими днями ранее музыкант был найден в своей квартире с пробитой головой, передает Shot. В то же время, как следует из проведенной судмедэкспертизы, смерть клавишника «Руки вверх» не была признана насильственной.

«Несколько дней назад обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево (Москва). Он лежал в луже крови с пробитой головой. Я обнаружил на теле сына многочисленные побои», — рассказал Дмитрий Капырин.

В беседе с журналистами мужчина добавил, что из жилища его сына пропали дорогой телефон и приличная сумма денег. Прощание с Капырином назначено на 11 октября и пройдет в Москве.

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