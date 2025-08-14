Раскрыта правда о состоянии здоровья знаменитой киноконсьержки Галины Стахановой

Известная миллионам зрителей по ролям в сериалах «Кухня», «Воронины», «Ранетки» и фильме «Елки» 84-летняя актриса Галина Стаханова живет на скромную пенсию в 25 тыс. руб. и остатки гонораров. Об этом стало известно Mash.

Звезда российского телевидения, которую называют «самой знаменитой консьержкой страны», сейчас почти не выходит из дома из-за проблем со здоровьем — у нее диагностировали сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, Стаханова с трудом передвигается из-за больных ног.

По данным Mash, актриса отказывается от медицинского обследования, несмотря на уговоры дочери-врача. Последний раз Стаханова снималась в мае 2025 года в Переславле-Залесском — за два съемочных дня она получила 200 тыс. руб.

Отмечается, что новых предложений по съемкам артистке не поступают, так как режиссеры опасаются высоких нагрузок, которые могут лечь на плечи больной женщины, и напряженного графика.

Сама Стаханова готова продолжать работать — деньги ей нужны, но без новых ролей ей придется жить только на пенсию или рассчитывать на помощь дочери.

