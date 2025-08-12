Телеведущая Борисова заявила, что ощущает себя старушкой после операции

Известная телеведущая Дана Борисова продолжает свои радикальные эксперименты с внешностью. На этот раз звезда решилась на комплексную подтяжку шеи и нижней части лица, о чем рассказала в интервью Общественной Службе Новостей.

По ее словам, платизмопластика и коррекция овала лица — это ее очередной шаг к сохранению молодости. Несмотря на болезненные последствия операции — отеки, затрудненную речь и неприятные ощущения — теледива уверена, что временный дискомфорт стоит будущего результата.

Телеведущая отметила, что новым стимулом для преображения стал роман Борисовой, детали которого она пока предпочитает не раскрывать. Этот факт добавляет интриги к уже традиционному для звезды стремлению к совершенствованию своей внешности.

