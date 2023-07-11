Открылась выставка книг русских писателей, написанных в усадьбах Подмосковья

«Литературные маршруты лета» — так называется выставка, которая открылась в Центральной библиотеке Подольска.

Посетители получат возможность узнать интересные подробности создания произведений известных русских писателей в подмосковных усадьбах Мелихово, Остафьево, Даровое и других.

Книги на выставке будут периодически обновляться — фонд библиотеки достаточно разнообразен.

Ранее сообщалось, что в Красногорске возводят надземный переход через Волоколамское шоссе.