Открылась выставка книг русских писателей, написанных в усадьбах Подмосковья
Фото: [Мария Андрюхина]
«Литературные маршруты лета» — так называется выставка, которая открылась в Центральной библиотеке Подольска.
Посетители получат возможность узнать интересные подробности создания произведений известных русских писателей в подмосковных усадьбах Мелихово, Остафьево, Даровое и других.
Книги на выставке будут периодически обновляться — фонд библиотеки достаточно разнообразен.
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