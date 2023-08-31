Открытие нового лесопарка состоится в подмосковном Домодедово 1 сентября

Завтра днем состоится торжественное открытие лесопарка «Гальчино» в Домодедово. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Новый парк расположен рядом с деревнями Барыбино и Гальчино и имеет уникальное ярусное строение рельефа — систему террас. В парке сделали пешеходные дорожки, смотровая площадка, детские игровые зоны, спортивная полоса препятствий, зоны для отдыха и пикника», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Отмечается, что в день торжественного открытия, гостей ждет насыщенная программа. Парк будет разделен на 4 тематические зоны: «Врата», «Двор забав», «Обитель Галича» и «Ярмарочная площадь

Так, у входа в лесопарк будет работать тематическая зона «Врата», где можно будет присоединиться к интерактивному квесту о легенде духа Галича. На детской площадке в зоне «Двор забав» юные посетители смогут принять участие в интерактивной программе с волшебными героями, играми и танцами, увидеть крио-шоу с фокусами, а самых маленьких гостей ждет игровая программа со сказочными героями.

В сосновому лесу будет располагаться зона «Обитель Галича», где состоится мастер-класс по плетению венков. В зоне «Ярмарочная площадь» на спортивной площадке посетители станут участниками молодецких игрищ, примут участие в прикладных мастер-классах и в борьбе красками холи. Также гости увидят историческую реконструкцию и смогут приобрести памятные сувениры на ярмарке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в лесопарке «Авангард» в Электростали появится профессиональная лыжная трасса.