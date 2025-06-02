Открытие выставки художественных произведений из переработанных материалов прошло в Саратове

Организатором выставки выступил экоцентр «Экологизатор», удостоенный Зеленой Премии от Российского экологического оператора. В экспозиции представлены работы одиннадцати авторов из разных городов России, простирающихся от Владивостока до Нижнего Новгорода.

Евгений Карелов, заместитель генерального директора РЭО, подчеркнул значимость подобных экологических мероприятий для повышения информированности населения об актуальных экологических проблемах, таких как климатические изменения, загрязнение окружающей среды пластиком и уменьшение биологического разнообразия. Он отметил, что такие выставки способствуют формированию личной ответственности в решении этих вопросов, объединяют специалистов, активистов и граждан для обсуждения, обмена опытом и разработки совместных проектов в целях защиты планеты. Саратовская выставка представляет собой сочетание искусства и экологической ответственности, а ее организаторы в прошлом году получили Зеленую Премию за продвижение идей бережного отношения к окружающей среде и принципов экономики замкнутого цикла.

Посетители выставки выразили восхищение разнообразием представленных арт-объектов и материалов, использованных при их создании. Особое внимание привлекло оформление выставочного пространства, выполненное в соответствии с концепцией экспозиции. Оригинальным решением стали пьедесталы для экспонатов, стилизованные под березы.

Тематика представленных работ охватывает широкий спектр экологических проблем, включая состояние реки Волги, проблему пластикового мусора и его переработки, экологическую обстановку на Черном море, отходы, не подлежащие переработке, и повторное использование материалов. Для создания своих произведений художники использовали вторсырье, собранное в экоцентрах по всей стране: пластик, ткани, бумагу, бытовую технику, резину и другие материалы.

Данная выставка является частью нового формата экологического просвещения, разработанного саратовским экоцентром «Экологизатор». Этот проект стал возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Авторами представленных работ являются Алина Белоусова (г. Энгельс), Мария Борисова и Анастасия Бакулина (г. Тюмень), Андрей Голубцов (г. Саратов), Екатерина Димова (г. Владивосток), Алексей Коковкин (г. Нижний Новгород), Анастасия Орлова (г. Саратов), Артур Пальчик (г. Москва), Мария Русских (г. Самара), Юлия Таланова (г. Саратов), Ирина Уланова (г. Красноярск).

Выставка открыта для посещения по адресу: г. Саратов, ул. Аэропорт, 42, вход свободный. Организаторы также сообщают о проведении мастер-классов и лекций в рамках проекта. Актуальная информация о мероприятиях доступна в социальных сетях и на веб-сайте экоцентра «Экологизатор».

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