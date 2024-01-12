Открытые соревнования по хоккею с мячом в валенках проведут в Кашире
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Завтра в канун Старого Нового года в подмосковной Кашире проведут открытые соревнования по хоккею с мячом в валенках. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.
«Валенки и унты, а вместо шайбы используют теннисный мяч - обычные предметы экипировки и инвентаря участников турнира по хоккею с мячом в валенках. Это традиционная русская версия популярной игры», - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что мероприятие пройдет на стадионе «Энергетик». К участию пригласили всех жителей, которые проявляют интерес к хоккею с мячом и здоровому образу жизни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье. (https://mosregtoday.ru/news/gubernator-vorobev/andrej-vorobev-otmetil-vazhnost-razvitija-parkov-i-domov-kultury-v-podmoskove/)