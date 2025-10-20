Отстранение российских бобслеистов признали незаконным

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом 20 октября сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он пояснил, что фактически это означает, что IBSF теперь обязана допустить российских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях, включая квалификацию на Олимпийские игры.

Дегтярев выразил надежду, что это решение станет прецедентом, который ускорит возвращение россиян и в других видах спорта.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что уже готовится список спортсменов для получения нейтрального статуса. При этом остается непонятным, на какое количество квот Россия может рассчитывать.

Ранее Международный спортивный суд (CAS) признал дискриминацией российских спортсменов по иску Федерации настольного тенниса России.