«Отвратительное последствие»: телеведущий Тишко рассказал, как веганство изменило его лицо

Как пишет «Лента.ру» с отсылкой на интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, опубликованном на YouTube, Тишко в 1990-х годах он увлекся веганством, но позже столкнулся с «отвратительным», по его собственным словам, последствием — у него буквально провалилось лицо.

Тишко объяснил, что периодически возвращался к продуктам животного происхождения, но окончательный отказ от веганства совпал с прекращением курения. Резкое похудение привело к тому, что у телеведущего исчезла подкожно-жировая клетчатка. Это и стало причиной осунувшегося, провалившегося лица.

«У меня морда в один день провалилась просто. Ни щек, ничего. Просто вот провалилось лицо», — рассказал телеведущий.

Сейчас Тишко предпочитает сбалансированный рацион без крайностей. Телеведущий прославился благодаря культовой рекламе «Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!», а позже стал популярным телеведущим программ «Москва: инструкция по применению» и «Скорая модная помощь».

