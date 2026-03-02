Парадокс долголетия: доктор развеял миф о связи мяса и онкологии

Шокирующие данные о том, что отказ от мяса повышает риск развития рака кишечника на 40%, заполонили информационное пространство. Однако детальный разбор первоисточника — известного исследования EPIC-Oxford — заставляет усомниться в однозначности таких выводов. Как пояснил для aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин, пугающая цифра является продуктом сложной медицинской статистики и специфического образа жизни приверженцев растительной диеты, а не прямым следствием отсутствия стейков в рационе.

Главный секрет «плохой» статистики вегетарианцев кроется в их завидном долголетии. Благодаря редкому курению и низкому риску смерти от инфарктов в 60 лет, эта группа людей массово доживает до 80–90 лет — возраста, когда онкологические риски достигают своего исторического максимума. Таким образом, в абсолютных цифрах случаев болезни регистрируется больше просто потому, что вегетарианцы реже умирают от других причин в молодом возрасте. Кроме того, эксперт призывает различать относительный и абсолютный риски:

Магия чисел: рост риска на 40 процентов в реальности означает прибавку всего 0,8 случая на 100 человек (например, с 2 до 2,8 процента);

Проблема выбора: веганы часто заменяют мясо продуктами глубокой переработки и соевыми полуфабрикатами, содержащими канцерогенный акриламид;

Дефицитный фактор: нехватка витаминов B12, D и железа при неграмотном планировании рациона может ослаблять иммунитет кишечника;

Обратная связь: нередко на растительную диету переходят люди, уже имеющие хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В то же время исследование подтверждает, что вегетарианство остается мощным щитом против рака поджелудочной и молочной желез, а также главных убийц современности — инсультов и диабета. Ученые подчеркивают, что мясо само по себе не является лекарством от рака, а растительный рацион не служит автоматической страховкой от всех недугов. Основной рекомендацией для тех, кто исключил животный белок, остается контроль уровня микроэлементов, отказ от ультра-обработанных снеков и своевременное прохождение скрининговых обследований после достижения зрелого возраста.

